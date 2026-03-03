Звезда «Ищейки» Анна Банщикова показала повзрослевшую дочь

Девочка дебютировала в кино в три года. Она снималась с матерью в «Ищейке» в роли сына главной героини. Актриса разрешила коротко подстричь дочь, чтобы ее прическа была похожа на мальчишескую. Сама Мария тоже не была против преображения и спокойно сидела в кресле у стилиста. Банщикова рассказывала, что девочка делала все с первого дубля, и режиссер был доволен ее работой.