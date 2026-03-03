Москва
Звезда «Ищейки» Анна Банщикова показала повзрослевшую дочь

Актриса поделилась редкими кадрами с 9-летней дочерью
Анна Банщикова на съемках сериала «Ищейка»
Анна Банщикова на съемках сериала «Ищейка»

Звезда сериалов «Ищейка» и «Метод 3» Анна Банщикова показала свою повзрослевшую дочь. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с Марией, снятыми во время семейной фотосессии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка посвятила ребенку пост в день ее рождения.

Анна Банщикова показала свою дочь / фото: соцсети
Анна Банщикова показала свою дочь / фото: соцсети

«Моей дочери сегодня 9 лет! Как быстро выросла, не успела оглянуться», — написала знаменитость.

Девочка дебютировала в кино в три года. Она снималась с матерью в «Ищейке» в роли сына главной героини. Актриса разрешила коротко подстричь дочь, чтобы ее прическа была похожа на мальчишескую. Сама Мария тоже не была против преображения и спокойно сидела в кресле у стилиста. Банщикова рассказывала, что девочка делала все с первого дубля, и режиссер был доволен ее работой.