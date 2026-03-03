Москва
Звезда «Не родись красивой» опубликовала редкое семейное фото

Актриса Ольга Ломоносова появилась на публике с семьей
Ольга Ломоносова и Павел Сафонов, фото: пресс-служба
Ольга Ломоносова и Павел Сафонов, фото: пресс-служба

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова появилась на публике с семьей. Актриса приехала с возлюбленным и детьми на Красную площадь. Артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с ГУМ-катка, где прошло мероприятие, посвященное встрече весны. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Вместо пляжа — каток», — отметила знаменитость.

Звезда «Не родись красивой» появилась на публике с семьейИсточник: Газета.Ру

Звезда признавалась подписчикам, что хотела провести отпуск с семьей на море, но уже на борту самолета они узнали об отмене рейса, а через семь часов смогли вернуться домой.

Знаменитость родила троих детей от режиссера Павла Сафонова: они воспитывают дочерей Варвару и Александру, а также сына Федора. Пара вместе почти 20 лет, однако официально влюбленные не зарегистрировали отношения. Звезда «Не родись красивой» заявляла в интервью, что не считает нужным ставить государство в известность о своем семейном положении. Ломоносова называет Сафонова мужем, а их дети носят фамилию отца. 