Звезда «Не родись красивой» опубликовала редкое семейное фото

Знаменитость родила троих детей от режиссера Павла Сафонова: они воспитывают дочерей Варвару и Александру, а также сына Федора. Пара вместе почти 20 лет, однако официально влюбленные не зарегистрировали отношения. Звезда «Не родись красивой» заявляла в интервью, что не считает нужным ставить государство в известность о своем семейном положении. Ломоносова называет Сафонова мужем, а их дети носят фамилию отца.