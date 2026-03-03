Москва
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Александра Петрова показала фигуру в бикини

Жена актера опубликовала фото в купальнике

Жена актера Александра Петрова показала фигуру в бикини. Виктория Петрова позировала в ярком купальнике на пляже и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Блогер рассказала, что провела отпуск с семьей на Пхукете.

Виктория Петрова / фото: соцсети
Виктория Петрова / фото: соцсети

«Возвращаюсь из цифрового детокса», — отметила она.

У пары 6 апреля 2025 года появился первенец. Своего сына они назвали Федором. Петрова отмечала в соцсетях, что легко восстановилась после беременности и родов.

Ранее Александр Петров показал свою жену в леопардовом бикини.