Жена Александра Петрова показала фигуру в бикини

Жена актера Александра Петрова показала фигуру в бикини. Виктория Петрова позировала в ярком купальнике на пляже и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогер рассказала, что провела отпуск с семьей на Пхукете.
«Возвращаюсь из цифрового детокса», — отметила она.
У пары 6 апреля 2025 года появился первенец. Своего сына они назвали Федором. Петрова отмечала в соцсетях, что легко восстановилась после беременности и родов.
Ранее Александр Петров показал свою жену в леопардовом бикини.