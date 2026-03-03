В Киностудии имени Горького опровергли информацию о пожаре

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Информация о пожаре на Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького не соответствует действительности — на территории зафиксировано задымление из-за проблем с проводкой. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор студии Юлиана Слащева.
«Это неправда, нет никакого пожара. У нас задымление из-за проводки в одном из зданий, которое полностью освобождено от людей и [было отдано] под [капитальный] ремонт. Никакого открытого огня нет», — сказала собеседница агентства.
Слащева отметила, что пострадавших нет. «В этом здании никого нет, поэтому нет никаких пострадавших», — заключила она.
Ранее в СМИ появилась информация о возгорании в находящемся на ремонте здании киностудии, где якобы пострадал один человек.