В Киностудии имени Горького опровергли информацию о пожаре

На территории произошло задымление из-за проблем с проводкой, заявила генеральный директор студии Юлиана Слащева
Юлиана Слащева
Юлиана СлащеваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Информация о пожаре на Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького не соответствует действительности — на территории зафиксировано задымление из-за проблем с проводкой. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор студии Юлиана Слащева.

«Это неправда, нет никакого пожара. У нас задымление из-за проводки в одном из зданий, которое полностью освобождено от людей и [было отдано] под [капитальный] ремонт. Никакого открытого огня нет», — сказала собеседница агентства.

Слащева отметила, что пострадавших нет. «В этом здании никого нет, поэтому нет никаких пострадавших», — заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация о возгорании в находящемся на ремонте здании киностудии, где якобы пострадал один человек.