Гильдия художников-постановщиков назвала «Франкенштейна» лучшим историческим фильмом

На юбилейной 30-й церемонии вручения премии Гильдии художников-постановщиков (ADG Awards) в Лос-Анджелесе готическая драма «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо закрепила за собой статус одного из главных визуальных триумфаторов сезона. Картина, главную роль в которой исполнил Джейкоб Элорди, одержала победу в одной из наиболее престижных номинаций — «Лучшая работа художника-постановщика в историческом фильме».
Профессиональное сообщество высоко оценило работу художника-постановщика Тамары Деверелл. Ей удалось мастерски воссоздать на экране мрачную и аутентичную атмосферу эпохи, что уже принесло фильму награды на премиях BAFTA и Critic`s Choice. Учитывая статистику премии, победа на ADG делает «Франкенштейна» ключевым претендентом на «Оскар» в этой категории.
Наряду с «Франкенштейном» награды получили и другие ключевые ленты. Картина «Битва за битвой» принесла победу Флоренсии Мартин в категории «Современный фильм». Лучшим же в жанре фэнтези стал проект «Фантастическая четверка: Первые шаги», который в конкурентной борьбе за дизайн опередил новый «Аватар» и мюзикл «Злая: Сказка о ведьме».