Гильдия художников-постановщиков назвала «Франкенштейна» лучшим историческим фильмом

На юбилейной 30-й церемонии вручения премии Гильдии художников-постановщиков (ADG Awards) в Лос-Анджелесе готическая драма «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо закрепила за собой статус одного из главных визуальных триумфаторов сезона. Картина, главную роль в которой исполнил Джейкоб Элорди, одержала победу в одной из наиболее престижных номинаций — «Лучшая работа художника-постановщика в историческом фильме».