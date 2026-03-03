По пути в Топи герои так и не доезжают до деревни: машина попадает в аварию и слетает с обрыва прямо на берег реки. К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, однако водитель бесследно исчезает, и компания остается в растерянности, не понимая, как теперь добраться до заветной точки. Пока персонажи пытаются решить, что делать дальше, зритель получает возможность внимательно рассмотреть окружающее пространство — и именно здесь начинает работать сама локация.