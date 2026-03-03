Москва
Где снимали сериал «Топи» (2021) и как создавалась мистическая история

«Топи» — таинственная история о пяти москвичах, которые бегут от проблем в монастырь, но оказываются в ловушке между реальностью и мистикой. Рассказываем, где его снимали
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Топи
Кадр из сериала «Топи»

Мистический триллер «Топи» — один из самых обсуждаемых российских сериалов 2021 года. Проект снял режиссер Владимир Мирзоев, а главные роли исполнили Иван Янковский и Тихон Жизневский. История балансирует между психологическим триллером, мистикой и притчей о бегстве от себя — и именно эта многослойность сделала сериал таким притягательным и тревожным.

По сюжету пятеро молодых москвичей по разным причинам решают уехать из столицы в загадочную деревню Топи. Они рассчитывают на спокойный и почти курортный отдых в чудотворном «пятизвездочном» монастыре — своеобразном православном спа, где, по слухам, можно исцелиться и начать жизнь с чистого листа. Однако реальность оказывается совсем иной: вместо уюта и комфорта герои находят полуразрушенное поселение с несколькими странными жителями. Монастырь действительно существует, но он давно заброшен, а чудеса в этих местах принимают пугающе зловещие формы.

Атмосфера сериала во многом строится не только на сюжете и актерской игре, но и на пространстве, в котором разворачивается действие. Хотя история «Топей» кажется глубоко российской, съемки проходили в нескольких локациях в Беларуси. Именно там создатели нашли нужные пейзажи, заброшенные постройки и ощущение оторванности от реальности. Расскажем, где снимали сериал и как реальные места превратились в мистический мир «Топей».

Локации, где снимали сериал «Топи»

Все локации сериала снимали в Беларуси, причем, например, Минск замаскировали под Москву. Ну а самой деревни Топи в реальности не существует. Рассмотрим самые важные съемочные локации.

Минск

Кадр из сериала Топи
Кадр из сериала «Топи»

По сюжету сериал начинается в Москве, однако на самом деле эти первые сцены были сняты в Минске. Белорусскую столицу создатели проекта искусно замаскировали под Москву: благодаря выверенным ракурсам, монтажу и отсутствию узнаваемых городских символов Минск легко «выдает себя» за российский мегаполис.

Один из характерных примеров — дом, в который в первой серии забегает Эля. В реальности это старое здание завода на улице Куйбышева в Минске, где сегодня располагаются квест-клубы и творческие пространства. Еще одна заметная деталь — граффити, мимо которого позже проезжает героиня. Оно находится на улице Ленина, 50, и носит название «Последняя волшебная страна». Эту работу создал бразильский уличный художник Basinato для фестиваля стрит-арта в 2016 году.

Любопытно, что квартира, из которой по сюжету сбегает героиня, расположена буквально через дорогу от здания с граффити. Такой «географический фокус» еще раз подчеркивает, насколько плотно реальные минские локации вписаны в экранный образ Москвы.

Практически все сцены первой серии снимались в разных арендованных пространствах Минска — квартирах, фотостудиях и офисных зданиях. Это позволило съемочной группе свободно менять обстановку и не привязываться к конкретным адресам. Исключением стала лишь сцена с фоновым персонажем, сыгранным Александрой Бортич: именно в этом эпизоде зритель на мгновение видит реальный урбанистический пейзаж Москвы, единственный раз напрямую появляющийся в сериале.

Остановочный пункт Крыжовка

Кадр из сериала Топи
Кадр из сериала «Топи»

По сюжету герои выходят на безлюдной станции где-то в Архангельской области — именно здесь начинается их путь в загадочную деревню Топи. Пространство выглядит оторванным от цивилизации: пустая платформа, тревожная тишина и ощущение, что назад дороги уже нет.

В реальности эта сцена была снята на остановочном пункте Крыжовка, расположенном под Минском. В отличие от экранного образа, станция вполне живая и используется пассажирами. Название она получила по одноименной деревне, находящейся в этом направлении.

Однако с помощью киноязыка привычную провинциальную платформу радикально преобразили. Для сериала здесь поставили ларек, заклеенный объявлениями о пропавших без вести.

Река Ислочь

Кадр из сериала Топи
Кадр из сериала «Топи»

По пути в Топи герои так и не доезжают до деревни: машина попадает в аварию и слетает с обрыва прямо на берег реки. К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, однако водитель бесследно исчезает, и компания остается в растерянности, не понимая, как теперь добраться до заветной точки. Пока персонажи пытаются решить, что делать дальше, зритель получает возможность внимательно рассмотреть окружающее пространство — и именно здесь начинает работать сама локация.

Несмотря на ощущение дикой, почти безымянной местности, перед нами вновь белорусская природа. Водоем, возле которого оказываются герои, — река Ислочь. Тот самый берег находится в районе деревни Междуречье, в нескольких километрах от Раков.

В обычной жизни это довольно популярное место для отдыха: здесь часто собираются любители природы, а байдарочники устраивают сплавы по быстрой воде Ислочи. Однако в сериале привычный пейзаж приобретает тревожный, почти враждебный характер — река словно становится границей между нормальностью и чем-то иным.

Именно на берегу Ислочи Денис видит первые видения. Он отдаляется от группы, находит деревянный мостик и, находясь в полубессознательном состоянии под действием болеутоляющих, ложится на доски. В этот момент реальность начинает распадаться: героя накрывают странные образы и пугающие картины, предвещающие дальнейшее погружение в мистику Топей.

Любопытная деталь для тех, кто захочет найти это место сегодня: от того самого мостика сохранилась лишь половина, а недостающую часть теперь заменяют уложенные доски. Тем не менее локация по-прежнему узнаваема — и легко представить, почему именно здесь создатели сериала решили показать первую серьезную «поломку» реальности.

Пятый форт Брестской крепости

Кадр из сериала Топи
Кадр из сериала «Топи»

В какой-то момент компании все же удалось найти помощь, и герои добрались до монастыря — того самого места, которое в интернете выглядело как ухоженный, почти курортный «православный спа». Однако реальность, как и многое в «Топях», оказалась обманчивой: вместо благостной картины их встретили мрачные, полуразрушенные стены, следы запустения и ощущение многолетнего забвения.

На самом деле это место действительно существует и действительно разрушено, но монастырем оно никогда не было. В роли обители в сериале выступил Пятый форт Брестской крепости, один из оборонительных объектов, входящих в систему Брестской крепости. Форт был построен в конце XIX — начале XX века и изначально имел исключительно военное назначение.

Для нужд сериала локацию существенно доработали. Часть внешних элементов «монастыря» была дорисована с помощью компьютерной графики, а внутри добавили несколько аутентичных деталей, усиливающих ощущение заброшенного религиозного пространства. В результате форт на экране воспринимается как место, в котором когда-то кипела жизнь, но которое давно покинули и люди, и Бог.

Съемки здесь сопровождались и неожиданными трудностями. Из-за пандемии коронавируса график проекта сильно сдвинулся, и сцены в «монастыре» совпали по времени с реставрационными работами в крепости. Съемочная группа и реставраторы буквально мешали друг другу, пока последние в итоге не сдались и не позволили доснимать эпизоды в еще не отремонтированных помещениях. Этот вынужденный компромисс пошел сериалу только на пользу: необработанные стены и следы времени добавили кадрам подлинной тревожной фактуры.

Деревня Каменка

Кадр из сериала Топи
Кадр из сериала «Топи»

Самой деревни Топи, где разворачивается основное действие сериала, не существует ни на карте Беларуси, ни на карте России. Все дома, улочки и дворы, которые зритель видит на экране, — это декорации, созданные специально для съёмок проекта.

Построены они были в деревне Каменка Минской области, на натурной площадке киностудии «Беларусьфильма». Это место давно используется для масштабных проектов: здесь можно возводить полноценные поселения и при этом не повредить реальную застройку, и полностью контролировать пространство кадра.

Именно в Каменке появилась экранная деревня Топи — с покосившимися домами, заброшенными улицами и ощущением медленно умирающего пространства. Декорации выстраивались так, чтобы создать иллюзию настоящего населенного пункта, существующего десятилетиями.

Любопытно, что в сети до сих пор можно найти фотографии со съемок, сделанные создателями сериала именно в Каменке. На них хорошо видно, насколько детально была проработана деревня и как кинематографическая иллюзия соседствовала с вполне реальной белорусской глубинкой.

Интересные факты о съемках сериала «Топи» (2021)

Кадр из сериала Топи
Кадр из сериала «Топи»

Съемочный процесс оказался не менее напряженным, чем сама история на экране. Работа над сериалом проходила в непростых условиях, сопровождалась неожиданными трудностями и породила немало любопытных деталей, которые помогают лучше понять, как создавался этот мистический мир.

  • Минимум графики, максимум реализма. Режиссёр Владимир Мирзоев сделал ставку на настоящие декорации, холод и визуальную плотность, практически не прибегая к компьютерной графике.

  • Съемки начались в марте 2020 года, но из-за пандемии их пришлось временно приостановить, и съемочная группа вернулась в Москву. В июле, когда карантинные меры смягчили, процесс возобновился. Самолеты между Россией и Беларусью уже не летали, поэтому все перемещения осуществлялись только на автомобилях — иногда по 12 часов подряд. В дороге одни спали, другие учили текст. Актеры мотались туда‑сюда: пару-тройку дней на площадке — и обратно. При каждом въезде и выезде сдавали тесты на коронавирус.

  • В сериале много эпизодических ролей знаменитостей. Так, саму себя сыграла Александра Бортич, уроженка Беларуси. Саша родом из Светлогорска.

  • Для поездок персонажей нужны были старые, разбитые автомобили. Сначала планировали найти «девятки», но в Беларуси их не оказалось, поэтому взяли четыре автомобиля марки Opel, чтобы не возить одну и ту же машину с места на место.

  • Состав, в котором едут герои из Москвы, был полностью белорусским: синие вагоны и антураж создавали нужную атмосферу. На самом деле поезд никуда не двигался, а стоял на месте — в Минском железнодорожном депо. Съемки проходили преимущественно по ночам.