Мистический триллер «Топи» — один из самых обсуждаемых российских сериалов 2021 года. Проект снял режиссер Владимир Мирзоев, а главные роли исполнили Иван Янковский и Тихон Жизневский. История балансирует между психологическим триллером, мистикой и притчей о бегстве от себя — и именно эта многослойность сделала сериал таким притягательным и тревожным.
По сюжету пятеро молодых москвичей по разным причинам решают уехать из столицы в загадочную деревню Топи. Они рассчитывают на спокойный и почти курортный отдых в чудотворном «пятизвездочном» монастыре — своеобразном православном спа, где, по слухам, можно исцелиться и начать жизнь с чистого листа. Однако реальность оказывается совсем иной: вместо уюта и комфорта герои находят полуразрушенное поселение с несколькими странными жителями. Монастырь действительно существует, но он давно заброшен, а чудеса в этих местах принимают пугающе зловещие формы.
Атмосфера сериала во многом строится не только на сюжете и актерской игре, но и на пространстве, в котором разворачивается действие. Хотя история «Топей» кажется глубоко российской, съемки проходили в нескольких локациях в Беларуси. Именно там создатели нашли нужные пейзажи, заброшенные постройки и ощущение оторванности от реальности. Расскажем, где снимали сериал и как реальные места превратились в мистический мир «Топей».
Локации, где снимали сериал «Топи»
Все локации сериала снимали в Беларуси, причем, например, Минск замаскировали под Москву. Ну а самой деревни Топи в реальности не существует. Рассмотрим самые важные съемочные локации.
Минск
По сюжету сериал начинается в Москве, однако на самом деле эти первые сцены были сняты в Минске. Белорусскую столицу создатели проекта искусно замаскировали под Москву: благодаря выверенным ракурсам, монтажу и отсутствию узнаваемых городских символов Минск легко «выдает себя» за российский мегаполис.
Один из характерных примеров — дом, в который в первой серии забегает Эля. В реальности это старое здание завода на улице Куйбышева в Минске, где сегодня располагаются квест-клубы и творческие пространства. Еще одна заметная деталь — граффити, мимо которого позже проезжает героиня. Оно находится на улице Ленина, 50, и носит название «Последняя волшебная страна». Эту работу создал бразильский уличный художник Basinato для фестиваля стрит-арта в 2016 году.
Любопытно, что квартира, из которой по сюжету сбегает героиня, расположена буквально через дорогу от здания с граффити. Такой «географический фокус» еще раз подчеркивает, насколько плотно реальные минские локации вписаны в экранный образ Москвы.
Практически все сцены первой серии снимались в разных арендованных пространствах Минска — квартирах, фотостудиях и офисных зданиях. Это позволило съемочной группе свободно менять обстановку и не привязываться к конкретным адресам. Исключением стала лишь сцена с фоновым персонажем, сыгранным Александрой Бортич: именно в этом эпизоде зритель на мгновение видит реальный урбанистический пейзаж Москвы, единственный раз напрямую появляющийся в сериале.
Остановочный пункт Крыжовка
По сюжету герои выходят на безлюдной станции где-то в Архангельской области — именно здесь начинается их путь в загадочную деревню Топи. Пространство выглядит оторванным от цивилизации: пустая платформа, тревожная тишина и ощущение, что назад дороги уже нет.
В реальности эта сцена была снята на остановочном пункте Крыжовка, расположенном под Минском. В отличие от экранного образа, станция вполне живая и используется пассажирами. Название она получила по одноименной деревне, находящейся в этом направлении.
Однако с помощью киноязыка привычную провинциальную платформу радикально преобразили. Для сериала здесь поставили ларек, заклеенный объявлениями о пропавших без вести.
Река Ислочь
По пути в Топи герои так и не доезжают до деревни: машина попадает в аварию и слетает с обрыва прямо на берег реки. К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, однако водитель бесследно исчезает, и компания остается в растерянности, не понимая, как теперь добраться до заветной точки. Пока персонажи пытаются решить, что делать дальше, зритель получает возможность внимательно рассмотреть окружающее пространство — и именно здесь начинает работать сама локация.
Несмотря на ощущение дикой, почти безымянной местности, перед нами вновь белорусская природа. Водоем, возле которого оказываются герои, — река Ислочь. Тот самый берег находится в районе деревни Междуречье, в нескольких километрах от Раков.
В обычной жизни это довольно популярное место для отдыха: здесь часто собираются любители природы, а байдарочники устраивают сплавы по быстрой воде Ислочи. Однако в сериале привычный пейзаж приобретает тревожный, почти враждебный характер — река словно становится границей между нормальностью и чем-то иным.
Именно на берегу Ислочи Денис видит первые видения. Он отдаляется от группы, находит деревянный мостик и, находясь в полубессознательном состоянии под действием болеутоляющих, ложится на доски. В этот момент реальность начинает распадаться: героя накрывают странные образы и пугающие картины, предвещающие дальнейшее погружение в мистику Топей.
Любопытная деталь для тех, кто захочет найти это место сегодня: от того самого мостика сохранилась лишь половина, а недостающую часть теперь заменяют уложенные доски. Тем не менее локация по-прежнему узнаваема — и легко представить, почему именно здесь создатели сериала решили показать первую серьезную «поломку» реальности.
Пятый форт Брестской крепости
В какой-то момент компании все же удалось найти помощь, и герои добрались до монастыря — того самого места, которое в интернете выглядело как ухоженный, почти курортный «православный спа». Однако реальность, как и многое в «Топях», оказалась обманчивой: вместо благостной картины их встретили мрачные, полуразрушенные стены, следы запустения и ощущение многолетнего забвения.
На самом деле это место действительно существует и действительно разрушено, но монастырем оно никогда не было. В роли обители в сериале выступил Пятый форт Брестской крепости, один из оборонительных объектов, входящих в систему Брестской крепости. Форт был построен в конце XIX — начале XX века и изначально имел исключительно военное назначение.
Для нужд сериала локацию существенно доработали. Часть внешних элементов «монастыря» была дорисована с помощью компьютерной графики, а внутри добавили несколько аутентичных деталей, усиливающих ощущение заброшенного религиозного пространства. В результате форт на экране воспринимается как место, в котором когда-то кипела жизнь, но которое давно покинули и люди, и Бог.
Съемки здесь сопровождались и неожиданными трудностями. Из-за пандемии коронавируса график проекта сильно сдвинулся, и сцены в «монастыре» совпали по времени с реставрационными работами в крепости. Съемочная группа и реставраторы буквально мешали друг другу, пока последние в итоге не сдались и не позволили доснимать эпизоды в еще не отремонтированных помещениях. Этот вынужденный компромисс пошел сериалу только на пользу: необработанные стены и следы времени добавили кадрам подлинной тревожной фактуры.
Деревня Каменка
Самой деревни Топи, где разворачивается основное действие сериала, не существует ни на карте Беларуси, ни на карте России. Все дома, улочки и дворы, которые зритель видит на экране, — это декорации, созданные специально для съёмок проекта.
Построены они были в деревне Каменка Минской области, на натурной площадке киностудии «Беларусьфильма». Это место давно используется для масштабных проектов: здесь можно возводить полноценные поселения и при этом не повредить реальную застройку, и полностью контролировать пространство кадра.
Именно в Каменке появилась экранная деревня Топи — с покосившимися домами, заброшенными улицами и ощущением медленно умирающего пространства. Декорации выстраивались так, чтобы создать иллюзию настоящего населенного пункта, существующего десятилетиями.
Любопытно, что в сети до сих пор можно найти фотографии со съемок, сделанные создателями сериала именно в Каменке. На них хорошо видно, насколько детально была проработана деревня и как кинематографическая иллюзия соседствовала с вполне реальной белорусской глубинкой.
Интересные факты о съемках сериала «Топи» (2021)
Съемочный процесс оказался не менее напряженным, чем сама история на экране. Работа над сериалом проходила в непростых условиях, сопровождалась неожиданными трудностями и породила немало любопытных деталей, которые помогают лучше понять, как создавался этот мистический мир.
Минимум графики, максимум реализма. Режиссёр Владимир Мирзоев сделал ставку на настоящие декорации, холод и визуальную плотность, практически не прибегая к компьютерной графике.
Съемки начались в марте 2020 года, но из-за пандемии их пришлось временно приостановить, и съемочная группа вернулась в Москву. В июле, когда карантинные меры смягчили, процесс возобновился. Самолеты между Россией и Беларусью уже не летали, поэтому все перемещения осуществлялись только на автомобилях — иногда по 12 часов подряд. В дороге одни спали, другие учили текст. Актеры мотались туда‑сюда: пару-тройку дней на площадке — и обратно. При каждом въезде и выезде сдавали тесты на коронавирус.
В сериале много эпизодических ролей знаменитостей. Так, саму себя сыграла Александра Бортич, уроженка Беларуси. Саша родом из Светлогорска.
Для поездок персонажей нужны были старые, разбитые автомобили. Сначала планировали найти «девятки», но в Беларуси их не оказалось, поэтому взяли четыре автомобиля марки Opel, чтобы не возить одну и ту же машину с места на место.
Состав, в котором едут герои из Москвы, был полностью белорусским: синие вагоны и антураж создавали нужную атмосферу. На самом деле поезд никуда не двигался, а стоял на месте — в Минском железнодорожном депо. Съемки проходили преимущественно по ночам.