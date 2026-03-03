Москва
Фанатки скупили все VIP-билеты по 45 тысяч на спектакль Бурака Озчивита в Москве

Спектакль прошел на турецком языке
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит

Турецкий актер Бурак Озчивит, пользующийся большой популярностью в России, выступил с моноспектаклем «Самая красивая девушка Стамбула» на сцене Московского дворца молодежи, сообщает Life.ru.

Цены на билеты варьировались от 3800 до 30 000 рублей. Самые дорогие VIP-билеты за 45 000 рублей разобрали полностью. За эту сумму зрители получили возможность встретиться с артистом после показа. Зрительный зал заполнили до отказа.

Спектакль прошел на турецком языке. Над сценой установили экран с субтитрами для русскоязычной публики. Выступление длилось больше часа. Озчивит играл роль простого автомеханика Октема. Он рассказывал эмоциональную историю о ревности, искуплении и любви, разворачивающуюся в шумном Стамбуле.

На фан-встречу собрались примерно сто человек. Организаторы запретили поклонницам фотографировать на личные телефоны. Снимки делал только официальный фотограф зала — каждому выдавали по два готовых фото.

Ранее Бурак Озчивит снялся в шоу Андрея Малахова.