Москва
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Антохи из «‎Реальных пацанов» застряла в Дубае из-за ударов Ирана

Актер Антон Богданов посоветовал набраться терпения и верить в лучшее
Антон Богданов и Лаура Кемстач на премьере фильма «Красавица», фото: пресс-служба
Антон Богданов и Лаура Кемстач на премьере фильма «Красавица», фото: пресс-служба

Актер Антон Богданов заявил, что сейчас его жена находится в ОАЭ и не может оттуда вылететь из-за боевых действий. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru на премии Нового Радио AWARDS.

Звезда «‎Реальных пацанов» посоветовал всем, кто переживает насчет ситуации в Эмиратах, набраться терпения и верить в лучшее.

«Наберитесь терпения, это форс-мажорная ситуация. У меня жена сейчас там. Наберитесь терпения, и все будет хорошо», — сказал артист.

Кто еще из звезд российского шоубизнеса застрял в Дубае — читайте в нашем материале.