Жена Антохи из «‎Реальных пацанов» застряла в Дубае из-за ударов Ирана

Актер Антон Богданов заявил, что сейчас его жена находится в ОАЭ и не может оттуда вылететь из-за боевых действий. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru на премии Нового Радио AWARDS.
Звезда «Реальных пацанов» посоветовал всем, кто переживает насчет ситуации в Эмиратах, набраться терпения и верить в лучшее.
«Наберитесь терпения, это форс-мажорная ситуация. У меня жена сейчас там. Наберитесь терпения, и все будет хорошо», — сказал артист.
