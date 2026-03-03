В России отменили прокат фильма «Момент» о Charli XCX

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Документальный фильм «Момент» режиссера Эйдана Замири о британской певице Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эйтчисон) не выйдет в российский прокат. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокатной компании «Русский репортаж».
«Сообщаем, что по независящим от нас причинам прокат фильма “Момент” на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», — говорится в сообщении.
ТАСС запросил комментарий Министерства культуры РФ.
Мировая премьера фильма прошла в конце января на фестивале Sundance.
По сюжету, на фоне стремительного роста популярности Чарли сталкивается с психологическим давлением и разногласиями при подготовке масштабного аренного шоу. Работая с креативным директором Селест и приглашенным режиссером Йоханнесом Годуином, предлагающим более универсальную концепцию постановки, певица постепенно оказывается в ситуации, когда контроль над проектом начинает ускользать.