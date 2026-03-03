Москва
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В России отменили прокат фильма «Момент» о Charli XCX

ТАСС запросил комментарий Министерства культуры

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Документальный фильм «Момент» режиссера Эйдана Замири о британской певице Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эйтчисон) не выйдет в российский прокат. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокатной компании «Русский репортаж».

«Сообщаем, что по независящим от нас причинам прокат фильма “Момент” на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», — говорится в сообщении.

ТАСС запросил комментарий Министерства культуры РФ.

Мировая премьера фильма прошла в конце января на фестивале Sundance.

По сюжету, на фоне стремительного роста популярности Чарли сталкивается с психологическим давлением и разногласиями при подготовке масштабного аренного шоу. Работая с креативным директором Селест и приглашенным режиссером Йоханнесом Годуином, предлагающим более универсальную концепцию постановки, певица постепенно оказывается в ситуации, когда контроль над проектом начинает ускользать.