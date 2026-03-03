Наташа Ростова взрослеет на страницах романа Толстого: от 13-летней девочки в начале до 29-летней жены Пьера Безухова в эпилоге. Полине Гухман сейчас девятнадцать лет — ровно столько, сколько было ее героине во второй части эпопеи.