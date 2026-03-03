Москва
Наташу Ростову в «Войне и мире» сыграет звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Появились первые кадры с главной героиней из новой экранизации знаменитого романа
Полина Гухман в образе Наташи Ростовой / источник: соцсети
Стало известно, что актриса Полина Гухман воплотит образ Наташи Ростовой в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Первыми фото актрисы в образе поделился в соцсетях режиссер проекта Сарик Андреасян.

Полина Гухман в образе Наташи Ростовой / источник: соцсети
«Моя Наташа Ростова в исполнении Полины Гухман! “Война и мир” в кинотеатрах с 18 февраля 2027 года!», — написал постановщик.

Полина Гухман и Станислав Бондаренко / источник: соцсети
Наташа Ростова взрослеет на страницах романа Толстого: от 13-летней девочки в начале до 29-летней жены Пьера Безухова в эпилоге. Полине Гухман сейчас девятнадцать лет — ровно столько, сколько было ее героине во второй части эпопеи.

Полина Гухман в образе Наташи Ростовой / источник: соцсети
Ранее создатели картины объявили других исполнителей ключевых ролей. Андрей Болконский предстанет в исполнении Станислава Бондаренко. Образ Анатоля Курагина воплотит Матвей Лыков, а Николаем Ростовым станет Александр Метелкин.

Полина Гухман известна по ролям в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Резервация», «Улица Шекспира». Кроме того, актриса уже преображалась в одну из героинь Льва Толстого: в мини-сериале «Тайны Карениной» она играла Анну. Известно, что Полина встречается с Григорием Верником.

Съемки фильма «Война и мир» уже идут. Премьера ленты в российских кинотеатрах запланирована на 18 февраля 2027 года.