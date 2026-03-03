Кейсуке Номура отметил сходство кинопроизводства в России и Японии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Японский актер Кейсуке Номура, снявшийся в фильме «Белая земля» режиссера Степана Бурнашева, отметил, что работа на российской съемочной площадке оказалась схожа с процессом в Японии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС по случаю выхода фильма.
«В техническом плане процесс почти не отличался от работы в Японии. Киноязык во многом универсален: подготовка сцены, взаимодействие с оператором, работа с костюмами — все это знакомо», — рассказал он.
Номура отметил, что при этом на съемочной площадке наблюдал языковые различия и культурные особенности.
«Иногда возникали небольшие недопонимания, связанные с интонациями или рабочими привычками, но это не создавало серьезных трудностей. Наоборот, я чувствовал, что нас объединяет общее стремление создать фильм. Даже если мы не всегда свободно говорили на одном языке, мы понимали друг друга через работу, эмоции, атмосферу на площадке. Это был очень ценный опыт», — заключил актер.
Картина «Белая земля» режиссера Бурнашева — это драма, которая рассказывает о японском корейце (заиничи) Хару, который спустя десятилетия после разделения семьи Корейской войной прилетает в Якутию к родственникам. Главную роль в фильме исполнил японский актер Номура.