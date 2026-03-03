Кейсуке Номура отметил сходство кинопроизводства в России и Японии

«Иногда возникали небольшие недопонимания, связанные с интонациями или рабочими привычками, но это не создавало серьезных трудностей. Наоборот, я чувствовал, что нас объединяет общее стремление создать фильм. Даже если мы не всегда свободно говорили на одном языке, мы понимали друг друга через работу, эмоции, атмосферу на площадке. Это был очень ценный опыт», — заключил актер.