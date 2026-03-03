Режиссер Сергей Дебижев снимет фильм о событиях Крымской войны на Соловках

В 1854 году английские военные пароходы «Бриск» и «Миранда», вооруженные 60 пушками, атаковали Соловецкий монастырь. Он выдержал девятичасовую бомбардировку, гарнизон, состоявший из монахов, паломников и небольшого числа солдат, отразил атаку двух фрегатов, повредив при этом один из кораблей противника. Эскадра выпустила по монастырю около 1,8 тыс. ядер и бомб, однако серьезного урона крепости они не нанесли. В 1855 году корабли вновь подошли к Соловкам, потребовав у архимандрита Александра монастырский скот, монахи отказали.