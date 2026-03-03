Японский актер Номура без сомнений согласился на роль в российском фильме

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Японский актер Кейсуке Номура без колебаний принял предложение сыграть главную роль в российском фильме «Белая земля» режиссера Степана Бурнашева. Об этом актер рассказал в интервью ТАСС.
«Сомнений почти не было. Единственный практический вопрос касался графика и совмещения с другими проектами, в творческом плане я не колебался. Мне показалось важным, что фильм не ограничивается рамками одной культуры, и я почувствовал, что участие в таком проекте — это шаг вперед и как для актера, и как для человека», — рассказал Номура.
Он добавил, что его привлек международный характер проекта и возможность работать вне Японии. «Я всегда испытывал интерес к работе в другой культурной среде. Это позволяет по-новому взглянуть и на профессию, и на себя самого. Когда я получил предложение, я почувствовал радость и благодарность, для меня это была возможность стать частью истории, которая создается усилиями людей из разных стран», — подчеркнул он.
По словам актера, работа в международной команде стала для него ценным профессиональным опытом. Несмотря на языковые различия, процесс, по его словам, проходил слаженно. «Киноязык во многом универсален. Даже если мы не всегда свободно говорили на одном языке, мы понимали друг друга через эмоции и сам процесс работы», — отметил Номура.
Картина «Белая земля» режиссера Степана Бурнашева — это драма, которая рассказывает о японском корейце (заиничи) Хару, который спустя десятилетия после разделения семьи Корейской войной прилетает в Якутию к родственникам.