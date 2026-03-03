Звезда «Вампиров средней полосы» повторила фото с мужем спустя 10 лет со дня свадьбы

Медынич и Тетруашвили познакомились на съемках сериала «Светофор», где играли супружескую пару. Артисты практически год скрывали свой роман и не отвечали на вопросы журналистов, но позже признались, что счастливы вместе. У супругов нет общих детей. Медынич воспитывает 12-летнего сына Дмитрия от оператора Владимира Вечкилева, а у Тетруашвили есть 17-летняя дочь София от первого брака.