Звезда «Вампиров средней полосы» повторила фото с мужем спустя 10 лет со дня свадьбы

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич повторила с мужем Джемалом Тетруашвили фото со свадьбы. Артисты официально зарегистрировали отношения в 2016 году. В годовщину этого события они снялись в тех же нарядах и опубликовали фото в соцсети.
«10 лет! Едем дальше, чешем спины», — написала знаменитость.
Медынич и Тетруашвили познакомились на съемках сериала «Светофор», где играли супружескую пару. Артисты практически год скрывали свой роман и не отвечали на вопросы журналистов, но позже признались, что счастливы вместе. У супругов нет общих детей. Медынич воспитывает 12-летнего сына Дмитрия от оператора Владимира Вечкилева, а у Тетруашвили есть 17-летняя дочь София от первого брака.
Ранее Ольга Медынич опубликовала фото своего первенца.