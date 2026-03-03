Эмигрировавший в США Андрей Бурковский трогательно обратился к своей жене

«Твой день рождения всегда что-то особенное в нашей жизни. Подарки, которые я прячу, сюрпризом дарю и радуюсь больше тебя. Настроение, что ты будешь очень и очень красивая вечером встречать гостей...Фотографии, которые я выбираю, чтобы выложить в Instagram, и выбор стоит, где ты не получилась и чтоб мы посмеялись или где ты роскошная...Думаю, какие слова буду тебе говорить вечером, сказать что-то особенное. Что наш с тобой переезд привнес еще больше чувств в нашу семью, и я тебя очень-очень люблю...Моя Гагуся, с днем рождения. Люблю», — написал шоумен.