Эмигрировавший в США Андрей Бурковский трогательно обратился к своей жене

Актер Андрей Бурковский поделился фото с женой в день ее рождения
Андрей Бурковский с женой / фото: соцсети
Андрей Бурковский с женой / фото: соцсети

Эмигрировавший в США актер Андрей Бурковский публично обратился к своей жене. Артист посвятил супруге пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в день ее рождения и показал фото с именинницей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Твой день рождения всегда что-то особенное в нашей жизни. Подарки, которые я прячу, сюрпризом дарю и радуюсь больше тебя. Настроение, что ты будешь очень и очень красивая вечером встречать гостей...Фотографии, которые я выбираю, чтобы выложить в Instagram, и выбор стоит, где ты не получилась и чтоб мы посмеялись или где ты роскошная...Думаю, какие слова буду тебе говорить вечером, сказать что-то особенное. Что наш с тобой переезд привнес еще больше чувств в нашу семью, и я тебя очень-очень люблю...Моя Гагуся, с днем рождения. Люблю», — написал шоумен.

Бывший игрок КВН неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте, и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

Ранее Андрей Бурковский публично обратился к министру культуры РФ.