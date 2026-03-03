Звезда «Ранеток» показала фигуру в бикини

Звезда «Ранеток» Янина Студилина показала фигуру в бикини. Актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, снятое во время отдыха на Мальдивах. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Очень люблю океан… Если бы можно было там сниматься. С легкостью бы переехала», — ответила артистка на вопрос подписчика о любимых пляжах.
Артистка говорила поклонникам, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для знаменитости приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. Однако и у нее случаются срывы, которым она старается не придавать особого значения.
Ранее звезда «Ранеток» вышла на красную дорожку в мини-платье.