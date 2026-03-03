Названа дата выхода в прокат фантастического хоррора «Хищник. Спуск в преисподнюю»

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер и постер к новому фантастическому фильму ужасов «Хищник. Спуск в преисподнюю».
В центре сюжета шестеро молодых друзей, которые исследуют отдаленную пещерную систему в поисках приключений, свежего контента, а также в надежде раскрыть тайны загадочных исчезновений людей на протяжении последних 50 лет. Однако очень быстро ребята начинают осознавать, что за ними наблюдает некое таинственное существо, согласно легенде местных, населяющее пещеру на протяжении тысяч лет. В широкий прокат картина выйдет со 2 апреля.
Одну из главных ролей в фильме исполнил Джон Рис-Дэвис, ранее сыгравший в роли Гимли в трилогии «Властелин колец» и Салла во франшизе «Индиана Джонс». Его герой станет проводником для команды молодых в их невероятно сложном и устрашающем исследовании древних пещер. В фильме также снялись Сара Александра Маркс, Луис Джеймс, Тиффани Ханнам-Дэниэлс, София Элени, Дэнни Рахим, Тайлер Уинчкомб и Сара Т. Коэн.
Режиссером фильма выступил Ховард Дж. Форд, известный по работам «На краю» и «Пила. Джокер». «Я всегда был заинтригован пещерами и природными подземными туннелями и представлял, что же могло скрываться в их глубинах, — рассказывает режиссер Ховард Дж. Форд, — Так что я безмерно рад представить зрителям невероятно атмосферную и ужасающую интерпретацию нашей истории».