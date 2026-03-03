Названа дата выхода в прокат фантастического хоррора «Хищник. Спуск в преисподнюю»

В центре сюжета шестеро молодых друзей, которые исследуют отдаленную пещерную систему в поисках приключений, свежего контента, а также в надежде раскрыть тайны загадочных исчезновений людей на протяжении последних 50 лет. Однако очень быстро ребята начинают осознавать, что за ними наблюдает некое таинственное существо, согласно легенде местных, населяющее пещеру на протяжении тысяч лет. В широкий прокат картина выйдет со 2 апреля.