От Мерфи до Фергюсон: звезды на громкой премьере продолжения «Острых козырьков»

Как прошла премьера долгожданного полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», смотрите в репортаже Кино Mail
Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон и Тим Рот
Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон и Тим РотИсточник: Legion-Media.ru

В британском Бирмингеме состоялась мировая премьера полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». По красной дорожке прошелся бессменный исполнитель роли гангстера Томаса Шелби Киллиан Мерфи. К нему присоединились Ребекка Фергюсон и Тим Рот, которые сыграли новых героев.

Картина является продолжением популярного сериала «Острые козырьки». Однако сценарист франшизы Стивен Найт подчеркивает, что это самостоятельное произведение, которое можно смотреть без привязки к предыдущему проекту.

Киллиан Мерфи
Киллиан МерфиИсточник: Legion-Media.ru

Действие фильма происходит в 1940 году, во время Второй мировой войны, спустя шесть лет после событий последнего сезона сериала. Главарь уличных бандитов Томми Шелби вынужден вернуться из добровольного изгнания в разрушенный бомбардировками Бирмингем, чтобы противостоять новым угрозам и собственным демонам.

Ребекка Фергюсон
Ребекка ФергюсонИсточник: Legion-Media.ru

42-летняя Ребекка Фергюсон, которая в фильме исполнит роль загадочной женщины из прошлого Томаса по имени Кауло, пришла на премьеру в золотистом «мятом» платье с открытыми плечами. 49-летний Киллиан Мерфи появился в элегантном пальто с шелковым шарфом, а Тим Рот, играющий казначея Беккета, предпочел темный костюм с футболкой.

Тим Рот
Тим РотИсточник: Legion-Media.ru

Среди новых героев вселенной «Острых козырьков» — внебрачный сын Шелби, Дюк, в исполнении Барри Кеогана. Стивен Грэм вернется к роли Хайдена, а Софи Рандл вновь станет сестрой Томми.

Британский криминальный сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 по 2022 год и рассказывал о преступном клане под предводительством Томаса Шелби. За шесть сезонов основанный на реальных событиях проект о стильных бандитах приобрел культовый статус и множество поклонников по всему миру.

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет онлайн 20 марта.

Читайте также, что еще известно о фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек».