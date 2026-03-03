От Мерфи до Фергюсон: звезды на громкой премьере продолжения «Острых козырьков»

В британском Бирмингеме состоялась мировая премьера полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». По красной дорожке прошелся бессменный исполнитель роли гангстера Томаса Шелби Киллиан Мерфи. К нему присоединились Ребекка Фергюсон и Тим Рот, которые сыграли новых героев.
Картина является продолжением популярного сериала «Острые козырьки». Однако сценарист франшизы Стивен Найт подчеркивает, что это самостоятельное произведение, которое можно смотреть без привязки к предыдущему проекту.
Действие фильма происходит в 1940 году, во время Второй мировой войны, спустя шесть лет после событий последнего сезона сериала. Главарь уличных бандитов Томми Шелби вынужден вернуться из добровольного изгнания в разрушенный бомбардировками Бирмингем, чтобы противостоять новым угрозам и собственным демонам.
42-летняя Ребекка Фергюсон, которая в фильме исполнит роль загадочной женщины из прошлого Томаса по имени Кауло, пришла на премьеру в золотистом «мятом» платье с открытыми плечами. 49-летний Киллиан Мерфи появился в элегантном пальто с шелковым шарфом, а Тим Рот, играющий казначея Беккета, предпочел темный костюм с футболкой.
Среди новых героев вселенной «Острых козырьков» — внебрачный сын Шелби, Дюк, в исполнении Барри Кеогана. Стивен Грэм вернется к роли Хайдена, а Софи Рандл вновь станет сестрой Томми.
Британский криминальный сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 по 2022 год и рассказывал о преступном клане под предводительством Томаса Шелби. За шесть сезонов основанный на реальных событиях проект о стильных бандитах приобрел культовый статус и множество поклонников по всему миру.
Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет онлайн 20 марта.
