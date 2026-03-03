Максим Матвеев встретил март с негодованием и показал суровое фото

Актер Максим Матвеев поделился первым весенним фото и выразил негодование по поводу погоды в первые мартовские дни. По словам артиста, долгожданная весна пока не приносит ему радости.
Как передает Super.ru, на опубликованном снимке актер выглядит недовольным, даже суровым. И причина вполне объяснима: погода пока не радует, а зима явно не спешит отступать. «Дождались весны, а она, кажется, в отпуске. Как у вас погода, потеплело?», — обратился супруг Елизаветы Боярской к аудитории в своем Telegram‑канале.
В комментариях под публикацией подписчики Матвеева рассказали, что в их городах пошел снег, а кое‑где температура резко опустилась до −30 и даже до −40 градусов. Жители Петербурга, в свою очередь, посетовали на многочисленные лужи и слякоть.
Ранее Максим Матвеев ответил хейтерам, критикующим его стиль.