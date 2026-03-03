Екатерина Климова публично попросила прощения у дочери: «Ты видела все»

«Дочь! Моя любовь! Моя старшая, а значит, самая трудная. И не потому, что у тебя сложный характер, а потому что на твое детство пришлось мое становление: ошибки, бесконечное отсутствие из-за работы, взлеты и падения в личной жизни. Ты видела, помнишь и знаешь все. Прости меня, но вместе с тобой и я взрослела, увы и ах! Какая же это радость для всей нашей семьи, что ты выросла, несмотря ни на что, человеком с добрым сердцем, мудрой и очень красивой. Ты делаешь мир лучше. Ты мое солнце! Ты мое счастье! Моя правая и левая! Моя сильная и слабая! Моя любимая Елизавета. Спасибо, что выбрала меня! Будь счастлива. Я всегда рядом», — написала артистка.