Екатерина Климова публично попросила прощения у дочери: «Ты видела все»

Актриса Екатерина Климова опубликовала фото с дочерью в день ее рождения

Актриса Екатерина Климова показала фото с дочерью в день ее рождения. Елизавете Хорошиловой исполнилось 24 года. Звезда посвятила имениннице пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), публично попросив у нее прощения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Климова с дочерью Елизаветой / фото: соцсети
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой / фото: соцсети

«Дочь! Моя любовь! Моя старшая, а значит, самая трудная. И не потому, что у тебя сложный характер, а потому что на твое детство пришлось мое становление: ошибки, бесконечное отсутствие из-за работы, взлеты и падения в личной жизни. Ты видела, помнишь и знаешь все. Прости меня, но вместе с тобой и я взрослела, увы и ах! Какая же это радость для всей нашей семьи, что ты выросла, несмотря ни на что, человеком с добрым сердцем, мудрой и очень красивой. Ты делаешь мир лучше. Ты мое солнце! Ты мое счастье! Моя правая и левая! Моя сильная и слабая! Моя любимая Елизавета. Спасибо, что выбрала меня! Будь счастлива. Я всегда рядом», — написала артистка.

Климова родила дочь от ювелира Ильи Хорошилова. Девушка в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ и после получения диплома взяла интервью у матери, где задавала ей разные «неудобные» вопросы. Актриса отмечала, что осталась под впечатлением от ее работы.

Ранее Екатерина Климова показала новые фото с четырьмя детьми.