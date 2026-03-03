Мать Зендаи прокомментировала слухи о свадьбе дочери

Клэр Стормер сделала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) репост видео, в котором бывший стилист Зендаи Лоу Роуч на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards 2026 заявил, что актриса тайно вышла замуж. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она лаконично написала: «Смех» и поставила смайлик.