Мать Зендаи прокомментировала слухи о свадьбе дочери

Мать актрисы Зендаи посмеялась над словами стилиста Роуча о свадьбе ее дочери
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Мать актрисы Зендаи Клэр Стормер прокомментировала слухи о свадьбе ее дочери с возлюбленным Томом Холландом. Об этом сообщает издание E! News.

Клэр Стормер сделала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) репост видео, в котором бывший стилист Зендаи Лоу Роуч на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards 2026 заявил, что актриса тайно вышла замуж. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она лаконично написала: «Смех» и поставила смайлик.

Ранее Зендая раскрыла свои «красные флаги» на фоне помолвки с Томом Холландом.