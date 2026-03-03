Киллиан Мерфи хотел бы видеть Хелен МакКрори в продолжении «Острых козырьков»

В фильме, который с 6 марта выходит на киноэкраны, а с 20 марта на Netflix, действие происходит в британском Бирмингеме во время Второй мировой войны. Кроме Мерфи, в нем играют Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот, Софи Рандл.