Киллиан Мерфи хотел бы видеть Хелен МакКрори в продолжении «Острых козырьков»

Киллиан Мерфи: в продолжении «Острых козырьков» я хотел бы видеть Хелен МакКрори
Хелен Маккрори в сериале «‎Острые козырьки»
Хелен Маккрори в сериале «‎Острые козырьки»

Актер Киллиан Мерфи выразил сожаление, что в фильме «Бессмертный человек», который является продолжением популярного сериала «Острые козырьки», не сыграет Хелен МакКрори. Об этом сообщает газета The Independent.

В фильме, который с 6 марта выходит на киноэкраны, а с 20 марта на Netflix, действие происходит в британском Бирмингеме во время Второй мировой войны. Кроме Мерфи, в нем играют Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот, Софи Рандл.

Отвечая на вопрос журналистов, кого он хотел бы видеть в «Бессмертном человеке», Мерфи назвал своих ушедших из жизни коллег по «Острым козырькам» Хелен МакКрори и Бенджамина Зефанайю.

Ранее стало известно, что 18-летний сын Киллиана Мерфи снимется в сериале с Сиенной Миллер.