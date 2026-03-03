Номура признался, что съемки в «Белой земле» помогли ему лучше понять Россию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Работа в российском кинопроекте помогла японскому актеру Кейсуке Номуре по-новому взглянуть на Россию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС по случаю выхода фильма «Белая земля» режиссера Степана Бурнашева.
«Мое восприятие страны действительно изменилось, я почувствовал, насколько люди искренне любят свою страну и гордятся ею. Это ощущается в том, как они говорят о своей культуре, как относятся к искусству. Когда работаешь вместе с людьми из другой страны, начинаешь лучше понимать их точку зрения, их характер, этот опыт помог мне шире взглянуть на мир», — отметил артист.
В картине Номура исполнил главную роль заиничи — корейца, родившегося в Японии. По словам актера, эта работа стала для него одной из самых ответственных в карьере.
«Я с самого начала понимал, что должен быть очень осторожен и честен в подходе к роли. Я не являюсь заиничи, поэтому мне было важно не допустить поверхностности или стереотипного изображения. Я старался играть человека, а не его национальность», — сказал Номура.
Он добавил, что готовился к роли, общаясь с представителями корейской общины в Японии и внимательно работая со сценарием, чтобы передать внутреннее состояние героя.
«Это прежде всего история о внутреннем одиночестве и поиске своего места. Каждый хотя бы раз чувствует, что не знает, где его место», — добавил он.
Картина «Белая земля» режиссера Степана Бурнашева — это драма, которая рассказывает о японском корейце (заиничи) Хару, который спустя десятилетия после разделения семьи Корейской войной прилетает в Якутию к родственникам.