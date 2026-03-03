Номура признался, что съемки в «Белой земле» помогли ему лучше понять Россию

«Мое восприятие страны действительно изменилось, я почувствовал, насколько люди искренне любят свою страну и гордятся ею. Это ощущается в том, как они говорят о своей культуре, как относятся к искусству. Когда работаешь вместе с людьми из другой страны, начинаешь лучше понимать их точку зрения, их характер, этот опыт помог мне шире взглянуть на мир», — отметил артист.