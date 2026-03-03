Худрук Берлинале на фоне скандала заявила о намерении остаться на посту

21 февраля картина «Хроники осады» (Chronicles From the Siege) сирийско-палестинского кинематографиста Абдаллы Аль-Хатиба была признана лучшим дебютным игровым фильмом. Аль-Хатиб использовал свою благодарственную речь для политического заявления по сектору Газа. Но основной причиной для снятия Таттл с должности, по информации газеты Bild, стала фотография, которая была сделана за неделю до этого. На ней худрук фестиваля запечатлена со съемочной группой фильма, некоторые представители которой накинули на себя палестинские платки, а один держал палестинский флаг.