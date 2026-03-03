Москва
Худрук Берлинале на фоне скандала заявила о намерении остаться на посту

Газета Bild ранее сообщила, что госминистр по вопросам культуры ФРГ Вольфрам Ваймер решил снять с должности Тришу Таттл из-за того, что она на смотре сфотографировалась с пропалестинскими активистами
Берлинский кинофестиваль
Берлинский кинофестивальИсточник: Legion-Media.ru

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель Берлинского кинофестиваля (Берлинале) американка Триша Таттл заявила, что, несмотря на разгоревшийся скандал, намерена остаться на своем посту.

«Я очень горжусь своей командой и фестивалем и хочу продолжить совместно начатую работу в условиях полного доверия и институциональной независимости», — сказала Таттл агентству DPA накануне заседания наблюдательного совета, на котором пойдет речь о будущем векторе крупнейшего киносмотра Германии.

Ранее газета Bild сообщила, что госминистр по вопросам культуры ФРГ Вольфрам Ваймер решил снять с должности художественного руководителя Берлинского кинофестиваля из-за того, что она на смотре сфотографировалась с пропалестинскими активистами. В интервью газете Rheinische Post Ваймер отметил, что Таттл сама поставила под вопрос свое пребывание на посту худрука фестиваля. Теперь же Таттл заявила о желании остаться в должности.

21 февраля картина «Хроники осады» (Chronicles From the Siege) сирийско-палестинского кинематографиста Абдаллы Аль-Хатиба была признана лучшим дебютным игровым фильмом. Аль-Хатиб использовал свою благодарственную речь для политического заявления по сектору Газа. Но основной причиной для снятия Таттл с должности, по информации газеты Bild, стала фотография, которая была сделана за неделю до этого. На ней худрук фестиваля запечатлена со съемочной группой фильма, некоторые представители которой накинули на себя палестинские платки, а один держал палестинский флаг.

О назначении Таттл художественным руководителем Берлинале было объявлено в декабре 2023 года. Ранее она была худруком Лондонского кинофестиваля BFI London Film Festival.

Берлинский кинофестиваль проходил с 12 по 22 февраля. Главный приз получил фильм «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака.