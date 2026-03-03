Представитель Джима Керри ответил на слухи о подмене актера клоном

До этого в беседе с Variety генеральный делегат «Сезар» Грегори Колье подчеркнул, что визит Керри планировали с лета. По его словам, актер был тронут приглашением и несколько месяцев работал над французским произношением. Керри посетил премию вместе с возлюбленной и еще двенадцатью друзьями и членами семьи. Кроме того, награду ему вручал режиссер Мишель Гондри, снявший одну из самых популярных картин в фильмографии актера — «Вечное сияние чистого разума».