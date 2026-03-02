53-летняя Гвинет Пэлтроу вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Гвинет Пэлтроу появилась на премии Гильдии киноактеров США. 53-летняя голливудская актриса вышла на красную дорожку в эффектном наряде.
Она надела черное кружевное платье от Givenchy, которое состояло из пышной юбки и полупрозрачного лифа на широких бретелях с экстремальным V-образным вырезом. Наряд был расшит стразами.
Также звезда выбрала черные босоножки на ремешках и с бантами. Стилисты собрали Пэлтроу волосы в гладкий пучок, а визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глазах. Свой образ актриса дополнила бирюзовыми серьгами-подвесками.
Пэлтроу стала одной из ведущих 32-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Она не была номинировала ни в одной из категорий. Однако весь каст проекта «Марти Великолепный», в котором звезда сыграла главную женскую роль, попал в номинацию «Лучшая актерская работа в кино».
Издание PageSix отмечает, что это первое появление Гвинет Пэлтроу на этой премии впервые за 26 лет – в последний раз она присутствовала на церемонии в 2000 году. Тогда она получила награды за работу в фильме «Влюбленный Шекспир». Проект победил в номинациях «Лучший актерский состав» и «Лучшая женская роль».
