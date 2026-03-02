Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

53-летняя Гвинет Пэлтроу вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Актриса посетила премию Гильдии киноактеров США впервые за 26 лет
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media

Гвинет Пэлтроу появилась на премии Гильдии киноактеров США. 53-летняя голливудская актриса вышла на красную дорожку в эффектном наряде.

Она надела черное кружевное платье от Givenchy, которое состояло из пышной юбки и полупрозрачного лифа на широких бретелях с экстремальным V-образным вырезом. Наряд был расшит стразами.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Также звезда выбрала черные босоножки на ремешках и с бантами. Стилисты собрали Пэлтроу волосы в гладкий пучок, а визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глазах. Свой образ актриса дополнила бирюзовыми серьгами-подвесками.

Пэлтроу стала одной из ведущих 32-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Она не была номинировала ни в одной из категорий. Однако весь каст проекта «Марти Великолепный», в котором звезда сыграла главную женскую роль, попал в номинацию «Лучшая актерская работа в кино».

Издание PageSix отмечает, что это первое появление Гвинет Пэлтроу на этой премии впервые за 26 лет – в последний раз она присутствовала на церемонии в 2000 году. Тогда она получила награды за работу в фильме «Влюбленный Шекспир». Проект победил в номинациях «Лучший актерский состав» и «Лучшая женская роль».

Ранее Гвинет Пэлтроу оценила разницу в возрасте с Тимоти Шаламе в «Марти Великолепном». 