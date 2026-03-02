53-летняя Гвинет Пэлтроу вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Издание PageSix отмечает, что это первое появление Гвинет Пэлтроу на этой премии впервые за 26 лет – в последний раз она присутствовала на церемонии в 2000 году. Тогда она получила награды за работу в фильме «Влюбленный Шекспир». Проект победил в номинациях «Лучший актерский состав» и «Лучшая женская роль».