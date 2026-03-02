Звезда «Уэнздей» появилась на премии в наряде в бельевом стиле

Американская актриса Дженна Ортега в откровенном наряде посетила Премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Снимки с мероприятия публикует Elle.
Звезда «Уэнздей» поддержала тренд на наряды в бельевом стиле, появившись на ковровой дорожке в атласном платье Christian Cowan с кружевной отделкой. Стилисты дополнили образ знаменитости светлыми чулками.
Известно, что тренд на бельевой стиль не сдает позиции уже несколько лет — в моде снова полупрозрачные ткани, кружево и спущенные или выглядывающие бретели.
Ранее Дженна Ортега вышла в свет в готическом наряде с экстремальными вырезами.