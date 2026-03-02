Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Женатый Стычкин признался, что обращает внимание на женщин: «Это же в голове»

Актер Евгений Стычкин назвал естественным то, что обращает внимание на женщин
Евгений Стычкин на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Евгений Стычкин на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

Актер и режиссер Евгений Стычкин рассказал журналистам на конкурсе красоты BRICS (БРИКС), что обращает внимание на девушек и женщин. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

«Обращаю ли я внимание на девушек и женщин? Да, конечно. Было бы совершенно противоестественно, если бы я не обращал. Это же в голове», — поделился артист.

Актер также порассуждал о природе красоты.

«В письме Ивана Ильина он главным образом делает упор на то, что красота внутренняя важнее, первичнее красоты внешней. То, что она определяет. Это правда. Знаете, юность она непроницаема. Когда вам 16, то почему у вас такое или другое лицо — никто не знает. А когда вам становится 30, 40, 50 и тем более 60, становится понятно, что те эмоции, чувства, которые вы несли с собой, все движения души, которые вы переживали — они на лице неминуемо оставляют свою печать», — заявил актер.

Мужчина считает, что по лицу человека можно определить, какую эмоцию он транслирует в мир. К примеру, доброту или зло.

Ранее жена Евгения Стычкина впервые вышла в свет с детьми.