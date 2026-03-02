Женатый Стычкин признался, что обращает внимание на женщин: «Это же в голове»

«В письме Ивана Ильина он главным образом делает упор на то, что красота внутренняя важнее, первичнее красоты внешней. То, что она определяет. Это правда. Знаете, юность она непроницаема. Когда вам 16, то почему у вас такое или другое лицо — никто не знает. А когда вам становится 30, 40, 50 и тем более 60, становится понятно, что те эмоции, чувства, которые вы несли с собой, все движения души, которые вы переживали — они на лице неминуемо оставляют свою печать», — заявил актер.