Звезда «Не родись красивой» хотела вывезти детей за границу: «Мы так и не взлетели»

Актриса Ольга Ломоносова рассказала, что хотела уехать с детьми за границу
Звезда «Не родись красивой» хотела вывезти детей за границу: "Мы так и не взлетели"Источник: Газета.Ру

Актриса Ольга Ломоносова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хотела провести отпуск с семьей за границей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда «Не родись красивой» должна была улететь с детьми еще два дня назад, но уже на борту самолета они узнали об отмене рейса.

«Решила вывезти детей к солнцу и отдохнуть по возможности, но два дня назад, уже в кармане, при посадке возникло странное чувство… необъяснимое…В 9:55 самолет должен взлететь, а в 9:35 началось то, что началось на Ближнем Востоке. Счастье, что мы так и не взлетели и легко в общем-то отделались. Полдня в Шереметьево, и в 17:30 мы уже были дома. Чемодан с летними вещами почему-то не разбирается», — поделилась артистка.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов.

Ранее звезда «Не родись красивой» поделилась редкими кадрами с дочерью-балериной.