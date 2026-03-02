Звезда «Не родись красивой» хотела вывезти детей за границу: «Мы так и не взлетели»

«Решила вывезти детей к солнцу и отдохнуть по возможности, но два дня назад, уже в кармане, при посадке возникло странное чувство… необъяснимое…В 9:55 самолет должен взлететь, а в 9:35 началось то, что началось на Ближнем Востоке. Счастье, что мы так и не взлетели и легко в общем-то отделались. Полдня в Шереметьево, и в 17:30 мы уже были дома. Чемодан с летними вещами почему-то не разбирается», — поделилась артистка.