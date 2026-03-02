Родители Егора Бероева впервые высказались о его свадьбе с 21-летней балериной

Родители Егора Бероева впервые высказались о его женитьбе на молодой балерине Анне Панкратовой, сообщает Life.ru. Актер недавно женился во второй раз, а его избранницей стала главная героиня его фильма «Кукла». Мать артиста Елена Бероева с иронией отреагировала на расспросы о возможной беременности невестки.