Родители Егора Бероева впервые высказались о его свадьбе с 21-летней балериной

Мать артиста с иронией отреагировала на расспросы о возможной беременности невестки
Егор Бероев
Егор БероевИсточник: Алексей Молчановский

Родители Егора Бероева впервые высказались о его женитьбе на молодой балерине Анне Панкратовой, сообщает Life.ru. Актер недавно женился во второй раз, а его избранницей стала главная героиня его фильма «Кукла». Мать артиста Елена Бероева с иронией отреагировала на расспросы о возможной беременности невестки.

«Да, жду, вот видите — беременная», — заявила женщина, показав на собственный живот.

Отец Егора Вадим Михеенко, который женат уже в десятый раз, отказался обсуждать личную жизнь сына.

«Я дал слово своему сыну не разговаривать на темы, касающиеся его. Мужик сказал — мужик сделал», — заявил он в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, добавив, что на свадьбе не присутствовал.

Ранее стало известно, что Егор Бероев столкнулся с убытками в бизнесе после развода с Ксенией Алферовой.