Актер Тяптушкин признался, что перенял черты своего персонажа из «Ландышей»

Однако сыграть такого героя было не только профессиональным вызовом, но и возможностью перенять у него сильные стороны. Тяптушкин отметил, что Демьян — невероятно решительный человек, и это качество актер постепенно дополнял в себе в процессе съемок. Ведь, как объяснил артист, играя персонажа, ты невольно впускаешь его в свою жизнь и сам становишься на него немного похож.