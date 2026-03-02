Ричмонд
Актер Тяптушкин признался, что перенял черты своего персонажа из «Ландышей»

Исполнитель роли Демьяна в сериале «Ландыши» Владимир Тяптушкин раскрыл, как работа над образом повлияла на его характер
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)
Жестокий, решительный и не знающий любви — таким зрители увидели Демьяна в нашумевшем сериале «Ландыши». Но, как оказалось, его исполнитель, актер Владимир Тяптушкин, в жизни совсем другой. Хотя артист признается, что работа над ролью все же заставила его кое-что в себе изменить, пишет 1tv.ru.

В программе «Доброе утро» на Первом канале Тяптушкин рассказал о тонкой грани между ним и его экранным альтер эго. По словам актера, ключевое различие кроется в отношении к миру: его персонаж Демьян — человек жесткий, тогда как сам Владимир, по собственному признанию, не любит жесткости и предпочитает добро.

Однако сыграть такого героя было не только профессиональным вызовом, но и возможностью перенять у него сильные стороны. Тяптушкин отметил, что Демьян — невероятно решительный человек, и это качество актер постепенно дополнял в себе в процессе съемок. Ведь, как объяснил артист, играя персонажа, ты невольно впускаешь его в свою жизнь и сам становишься на него немного похож.

Жесткость героя, по мнению Тяптушкина, имеет простое объяснение: Демьян просто не знал, что такое любовь. И только встреча с Катей Орловой, которую сыграла Ника Здорик, заставила его впервые открыть для себя это чувство, добавив глубины и без того непростому образу.

Ранее Ника Здорик заявила, что экстренно училась вождению на съемке «Ландышей».