Сын актрисы Антоновой устроил матери фотосессию перед днем рождения

Сын звезды российского фильма «Красотка» Наталии Антоновой устроил матери фотосессию перед днем рождения. Актриса решила показать результат подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), не дожидаясь праздника. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость отметила, что ее впечатлила работа 18-летнего Максима.

Наталия Антонова / фото: соцсети
Наталия Антонова / фото: соцсети

«Мне скоро 52… эти фотографии я хотела приберечь ко дню рождения. Но в них очень много правды, может, от того что без всякой ретуши, улучшений или потому, что меня очень любит камера, точнее это обыкновенная пленка, а фотографии сделаны моим необыкновенным младшим сыном Максимом. Для меня эти фото, если хотите, признание в любви, вот такой видит меня сын. И хочется вот так и дальше, порхать, отдавать энергию своим любимым и быть такой, какой они меня себе представляют и не разочаровать», — призналась артистка.

Ранее Наталия Антонова поделилась, как быстро сбросить вес после Нового года.