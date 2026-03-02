Сын актрисы Антоновой устроил матери фотосессию перед днем рождения

«Мне скоро 52… эти фотографии я хотела приберечь ко дню рождения. Но в них очень много правды, может, от того что без всякой ретуши, улучшений или потому, что меня очень любит камера, точнее это обыкновенная пленка, а фотографии сделаны моим необыкновенным младшим сыном Максимом. Для меня эти фото, если хотите, признание в любви, вот такой видит меня сын. И хочется вот так и дальше, порхать, отдавать энергию своим любимым и быть такой, какой они меня себе представляют и не разочаровать», — призналась артистка.