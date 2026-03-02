Ричмонд
Неузнаваемый Маковецкий в мехах снимается в продолжении «Телохранителей»

В третьем сезоне комедийного сериала герои Сергея Маковецкого, Дмитрия Лысенкова и Олега Гааса отправятся в Челябинск
Кадр из сериала «Телохранители» (3 сезон)
Кадр из сериала «Телохранители» (3 сезон)

Появились первые кадры со съемок третьего сезона комедии «Телохранители». Сериал рассказывает о трех боксерах из Челябинска, ставших охранниками высокомерного московского адвоката Акраповича. В новых сериях к своим ролям вернутся Олег Гаас, Александр Левин, Егор Овчинников, Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий и Яна Кошкина.

Сергей Маковецкий на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»
Сергей Маковецкий на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»

Сюжет третьего сезона строится вокруг возвращения мстительного бандита Циклопа (Кирилл Полухин), который жаждет отомстить адвокату. Акрапович с семьей вынужден скрываться в Челябинске — родном городе своих телохранителей. Там он знакомится с условиями, в которых выросли его охранники, и оказывается перед важным выбором.

Кадр из сериала «Телохранители» (3 сезон)
Кадр из сериала «Телохранители» (3 сезон)
Сергей Маковецкий и режиссер Кирилл Васильев на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»
Сергей Маковецкий и режиссер Кирилл Васильев на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»

Остальные герои проходят через личные испытания: Акрапович-старший (Маковецкий) ввязывается в романтическую авантюру, Ящер осваивает роль кормильца семьи, Юрок учится жить с Вероникой (Кристина Кучеренко).

Яна Кошкина на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»
Яна Кошкина на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»

«В новом сезоне Михал Саныч впервые оказывается в Челябинске — на родине своих телохранителей. Если бы он провел там больше времени, то в Москву вернулся бы уже побитым жизнью — если бы вообще вернулся. Но кратковременность этого пребывания, скорее, только утвердит его высокомерие и снобизм по отношению к провинции, хотя в итоге это может даже спасти ему жизнь», — поделился Дмитрий Лысенков.

Дмитрий Лысенков на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»
Дмитрий Лысенков на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»

На экране появятся и другие знакомые по прошлым сезонам персонажи в исполнении Анатолия Журавлева, Инги Оболдиной и Владимира Устюгова. Режиссером-постановщиком «Телохранителей 3» выступит Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов»).

Сергей Маковецкий на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»
Сергей Маковецкий на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»
Олег Гаас на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»
Олег Гаас на съемках третьего сезона сериала «Телохранители»

Премьера продолжения «Телохранителей» состоится на телеканале ТНТ.