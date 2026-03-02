Появились первые кадры со съемок третьего сезона комедии «Телохранители». Сериал рассказывает о трех боксерах из Челябинска, ставших охранниками высокомерного московского адвоката Акраповича. В новых сериях к своим ролям вернутся Олег Гаас, Александр Левин, Егор Овчинников, Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий и Яна Кошкина.
Сюжет третьего сезона строится вокруг возвращения мстительного бандита Циклопа (Кирилл Полухин), который жаждет отомстить адвокату. Акрапович с семьей вынужден скрываться в Челябинске — родном городе своих телохранителей. Там он знакомится с условиями, в которых выросли его охранники, и оказывается перед важным выбором.
Остальные герои проходят через личные испытания: Акрапович-старший (Маковецкий) ввязывается в романтическую авантюру, Ящер осваивает роль кормильца семьи, Юрок учится жить с Вероникой (Кристина Кучеренко).
«В новом сезоне Михал Саныч впервые оказывается в Челябинске — на родине своих телохранителей. Если бы он провел там больше времени, то в Москву вернулся бы уже побитым жизнью — если бы вообще вернулся. Но кратковременность этого пребывания, скорее, только утвердит его высокомерие и снобизм по отношению к провинции, хотя в итоге это может даже спасти ему жизнь», — поделился Дмитрий Лысенков.
На экране появятся и другие знакомые по прошлым сезонам персонажи в исполнении Анатолия Журавлева, Инги Оболдиной и Владимира Устюгова. Режиссером-постановщиком «Телохранителей 3» выступит Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов»).
Премьера продолжения «Телохранителей» состоится на телеканале ТНТ.