«Счастливая женщина»: Екатерина Климова показала новые фото с четырьмя детьми

Екатерина Климова в личном блоге поделилась новыми фото со своими четырьмя детьми. На снимках она была запечатлена с 24-летней Елизаветой, 19-летним Матвеем, 17-летним Корнеем и десятилетней Беллой.
48-летняя актриса провела первый день весны с наследниками в ресторане и на прогулке.
«С первым днем весны», — написала звезда сериала «По законам военного времени».
Поклонники отметили, что у Климовой очень дружная и красивая семья.
«Какие же все красивые! Любим», «Ребята! Вы такие красивые и дружные. С весной вас», «Вы очень красивая семья», «Семья и дети — достояние нашей жизни», «Екатерина, такие вы все красивые! Счастья вашей большой и прекрасной семье», «Чудесная семья! Парни — богатыри, а девочки — прекрасные розы! Вы лучшие», «Екатерина, вы очень богатая и счастливая женщина», — писали они в комментариях.
Екатерина Климова трижды была замужем. В первом браке с Ильей Хорошиловым у нее родилась дочь Елизавета, которая получила специальность журналиста и сейчас учится в магистратуре. Во втором браке актрисы с Игорем Петренко на свет появились Матвей и Корней.
Старший сын Климовой учится в Театральной школе Олега Табакова, а младший готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в институт. В третьем браке актрисы с Гелой Месхи родилась дочь Белла.
Ранее Екатерина Климова показала, как десятилетняя дочь ходит на высоких каблуках.