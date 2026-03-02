Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Счастливая женщина»: Екатерина Климова показала новые фото с четырьмя детьми

Актриса поздравила поклонников с наступлением весны

Екатерина Климова в личном блоге поделилась новыми фото со своими четырьмя детьми. На снимках она была запечатлена с 24-летней Елизаветой, 19-летним Матвеем, 17-летним Корнеем и десятилетней Беллой.

Екатерина Климова с детьми, фото: соцсети
Екатерина Климова с детьми, фото: соцсети

48-летняя актриса провела первый день весны с наследниками в ресторане и на прогулке.

«С первым днем весны», — написала звезда сериала «По законам военного времени».

Поклонники отметили, что у Климовой очень дружная и красивая семья.

Екатерина Климова с дочерью Елизаветой, фото: соцсети
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой, фото: соцсети

«Какие же все красивые! Любим», «Ребята! Вы такие красивые и дружные. С весной вас», «Вы очень красивая семья», «Семья и дети — достояние нашей жизни», «Екатерина, такие вы все красивые! Счастья вашей большой и прекрасной семье», «Чудесная семья! Парни — богатыри, а девочки — прекрасные розы! Вы лучшие», «Екатерина, вы очень богатая и счастливая женщина», — писали они в комментариях.

Дочери Екатерины Климовой, фото: соцсети
Дочери Екатерины Климовой, фото: соцсети

Екатерина Климова трижды была замужем. В первом браке с Ильей Хорошиловым у нее родилась дочь Елизавета, которая получила специальность журналиста и сейчас учится в магистратуре. Во втором браке актрисы с Игорем Петренко на свет появились Матвей и Корней.

Старший сын Климовой учится в Театральной школе Олега Табакова, а младший готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в институт. В третьем браке актрисы с Гелой Месхи родилась дочь Белла. 

Ранее Екатерина Климова показала, как десятилетняя дочь ходит на высоких каблуках.


 