В сентябре 2015 года, спустя несколько дней после очередного разрыва с актером, Катриону нашли мертвой в ее доме. Рядом лежала предсмертная записка, адресованная Керри, где она писала о своей боли. Позже бывший муж девушки подал на Джима в суд, обвинив его в незаконной покупке сильнодействующих лекарств для Катрионы. Актер лично нес гроб на похоронах в Ирландии и оплатил все расходы, но эта история навсегда изменила его имидж и заставила почти полностью уйти из кино на долгие годы.