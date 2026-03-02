64-летний Джим Керри рассекретил свой роман с известной художницей

«Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и всегда. Спасибо моей прекрасной спутнице Мин Ха. Я люблю тебя, Мин Ха. И наконец, спасибо самому веселому человеку из всех, кого я знал, моему отцу Перси Джозефу Кэрри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех», — произнес актер.