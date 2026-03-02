Ричмонд
64-летний Джим Керри рассекретил свой роман с известной художницей

64-летний Джим Керри официально подтвердил отношения с художницей Мин Ха
Джим Керри Мин Ха
Джим Керри Мин ХаИсточник: Legion-Media

64‑летний актер Джим Керри впервые представил свою возлюбленную публике на церемонии вручения премии «Сезар». Как сообщает Super.ru, в благодарственной речи Керри впервые публично заявил о любви к художнице Мин Ха — своей избраннице, с которой состоит в отношениях с 2022 года.

На церемонии девушка находилась в зале рядом с дочерью и внуком Джима. В своей речи Керри трогательно поблагодарил близких за поддержку.

«Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и всегда. Спасибо моей прекрасной спутнице Мин Ха. Я люблю тебя, Мин Ха. И наконец, спасибо самому веселому человеку из всех, кого я знал, моему отцу Перси Джозефу Кэрри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех», — произнес актер.

На протяжении всего романа с Керри художница и актриса из Лос‑Анджелеса вела себя весьма сдержанно. Она не раскрывала подробности их отношений в социальных сетях и не появлялась вместе с актёром на светских мероприятиях. Поэтому церемония «Сезар» фактически стала первым публичным выходом пары.

Ранее Джима Керри с трудом узнали на новых фото.