Моряк вышла на связь на фоне новостей о ракетных ударах в Дубае

Лиза Моряк вместе с Сариком Андреасяном и детьми была на отдыхе в Дубае, передает Super.ru. В личном блоге актриса сообщила, что с ними все хорошо, так как они успели вылететь до начала ракетных атак. Однако дорога домой все равно прошла не так благополучно, как хотелось бы.
«Мы с трудом долетели до Москвы. Наш рейс развернули на взлетной полосе, так как аэропорт Шереметьево закрыли из-за БПЛА, и мы три часа ожидали в самолете разрешение на вылет», — поделилась Моряк в своих соцсетях.
Ранее жена Сарика Андреасяна показала редкое фото с дочерями в Дубае.