Моряк вышла на связь на фоне новостей о ракетных ударах в Дубае

Лиза Моряк вместе с Сариком Андреасяном и детьми была на отдыхе в Дубае, передает Super.ru. В личном блоге актриса сообщила, что с ними все хорошо, так как они успели вылететь до начала ракетных атак. Однако дорога домой все равно прошла не так благополучно, как хотелось бы.