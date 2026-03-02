Шайю ЛаБафа снова арестовали

39-летний Шайа ЛаБаф был арестован и обвинен в очередном правонарушении — нанесении легких телесных повреждений — в субботу, 28 февраля. Об этом сообщают Associated Press и The Guardian.
Обвинение связано с его предыдущим задержанием 17 февраля в Новом Орлеане во время Марди Гра — праздника, который отмечается в последний день перед католическим Великим постом, за 47 дней до католической Пасхи. Актер внес залог в размере 5000 долларов и был освобожден из-под стражи.
Адвокат ЛаБафа и полиция Нового Орлеана не дали дополнительных комментариев по делу. В первоначальном полицейском отчете от 17 февраля говорится, что один из обвинителей во время драки с ЛаБафом получил удар кулаком по лицу, что, возможно, привело к перелому носа. В отчете также утверждается, что актер «несколько раз использовал оскорбительные слова».
