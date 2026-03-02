Шайю ЛаБафа снова арестовали

Адвокат ЛаБафа и полиция Нового Орлеана не дали дополнительных комментариев по делу. В первоначальном полицейском отчете от 17 февраля говорится, что один из обвинителей во время драки с ЛаБафом получил удар кулаком по лицу, что, возможно, привело к перелому носа. В отчете также утверждается, что актер «несколько раз использовал оскорбительные слова».