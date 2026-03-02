Netflix думает над новым сезоном «Короны» о падении принца Эндрю

«События прошлой недели являются историческими и беспрецедентными. В течение некоторого времени велись переговоры с компанией Left Bank Pictures, которой принадлежат права на “Корону”, о создании новых серий. “Корона” как сериал подошла к концу, но название останется. Уже ведутся переговоры о создании проекта, в центре которого будет история Эндрю. И она не менее, а то и более драматична, чем все, что было показано в оригинальном сериале, включая эпизоды об отречении от престола и смерти Дианы», — отметил инсайдер после ареста экс-принца 19 февраля.