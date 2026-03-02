Ричмонд
Прилучный с женой и тремя детьми провел выходной в бане: «Невероятные эмоции»

Актер показал себя на отдыхе с младшим сыном и детьми от Агаты Муцениеце
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», фото: пресс-служба
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», фото: пресс-служба

Павел Прилучный провел выходной со своей семьей – женой и тремя детьми. Кадрами артист поделился в личном блоге.

Звезда «Мажора» в банном халате и цветной шапке танцевал с сыновьями и пил с родными чай. Затем 38-летний актер сел в теплый чан с хвойными ветками.

Компанию ему составили дети — 13-летний Тимофей, девятилетняя Мия и двухлетний Микаэль, а также жена Зепюр Прилучная-Брутян. Младший сын актера признался, что ему понравился семейный отдых в бане.

Павел Прилучный со своими детьми, фото: соцсети
Павел Прилучный со своими детьми, фото: соцсети

«Провели прекрасный субботний день в бане! У нас была потрясающая программа, за 4 часа мы окунулись в ледяную купель, прогревались аромапарением, отмокали в сибирском чане, а после нас ждал медовый массаж и чайная церемония. Получили просто невероятные эмоции от отдыха!» — поделился артист.

Жена и сын Павла Прилучного, фото: соцсети
Жена и сын Павла Прилучного, фото: соцсети

Напомним, Павел Прилучный — многодетный отец. Старшие наследники родились в его первом браке с Агатой Муцениеце. Звезды расстались в 2020 году.

На съемках сериала «В клетке» звезда фильма «Сказка о царе Салтане» познакомился с Зепюр Брутян. Они узаконили свои отношения в мае 2022 года, а в августе сыграли свадьбу. В апреле 2023-го у пары родился Микаэль.

Сейчас Тимофей и Мия живут с матерью. Хотя в 2024 году у актрисы и ее сына случился конфликт, и около года он жил с отцом и его новой семьей. Летом 2025-го Муцениеце все-таки наладила отношения с сыном, после чего школьник переехал жить к ней.

Ранее жена Прилучного показала, как их двухлетний сын поздравил актера с 23 февраля.