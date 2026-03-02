Прилучный с женой и тремя детьми провел выходной в бане: «Невероятные эмоции»

Сейчас Тимофей и Мия живут с матерью. Хотя в 2024 году у актрисы и ее сына случился конфликт, и около года он жил с отцом и его новой семьей. Летом 2025-го Муцениеце все-таки наладила отношения с сыном, после чего школьник переехал жить к ней.