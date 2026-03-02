Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек воссоединились ради своего 14-летнего сына

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек отпраздновали 14-й день рождения своего сына Сэмюэля.
Экс-супруги были запечатлены папарацци в субботу в пейнтбольном парке Combat Paintball Park в Кастайке. За парой следовал именинник со своими друзьями.
Напомним, Дженнифер и Бен также воспитывают 20-летнюю Вайолет и 17-летнюю Серафину.
Незадолго до этого Гарнер в одном из интервью откровенно рассказывала о воспитании детей после расставания с Аффлеком в 2015 году: «Когда ваши дети растут в двух разных семьях… Я становлюсь для них и мамой, и папой, а он — и папой, и мамой. От этого никуда не деться, верно? Потому что у вас нет возможности быть одновременно и на стороне инь, и на стороне ян, как если бы вы жили в одном доме. Поэтому вам приходится проявлять и те, и другие черты в воспитании детей».
«Я просто учусь отпускать и не зацикливаться на воспитании», — добавила актриса.
Знаменитости на протяжении многих лет мирно делят обязанности по воспитанию детей. Они вместе отмечают дни рождения и другие семейные праздники, а также периодически проводят совместный досуг.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Гарнер отложила подтяжку лица по просьбе детей.