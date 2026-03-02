Умер режиссер «Жидкого неба» Слава Цукерман

Заключительной работой режиссера в СССР стала комедия «Водевиль про водевиль» с Леонидом Броневым, Леонидом Каневским и Екатериной Васильевой — на Центральном телевидении ее признали лучшей передачей года. В 1970-е годы Цукерман эмигрировал в Израиль, а с начала 1980-х обосновался в Нью-Йорке.