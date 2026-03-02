Умер режиссер «Жидкого неба» Слава Цукерман

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российско-американский режиссер, сценарист и продюсер, автор знаменитого фильма «Жидкое небо» Слава (Владислав) Цукерман умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил режиссер, сценарист, актер и продюсер Григорий Константинопольский в своем Telegram-канале.
«Умер режиссер Слава Цукерман», — говорится в сообщении.
Слава Цукерман (урожденный Владислав Менделевич Цукерман) родился в Москве и с отличием окончил ВГИК. К режиссуре он пришел в 1960-е: во время учебы в Московском инженерно-строительном институте организовал студенческий театр.
Стал автором первого в советском кинематографе профессионального игрового фильма, созданного вне официальной кинопромышленности, — «Верю весне». Работал на студии «Центрнаучфильм» и на Центральном телевидении, где снимал картины различных жанров. В его проектах участвовали Иннокентий Смоктуновский и Юрий Соломин.
Заключительной работой режиссера в СССР стала комедия «Водевиль про водевиль» с Леонидом Броневым, Леонидом Каневским и Екатериной Васильевой — на Центральном телевидении ее признали лучшей передачей года. В 1970-е годы Цукерман эмигрировал в Израиль, а с начала 1980-х обосновался в Нью-Йорке.