Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

83-летний Харрисон Форд растрогался на вручении премии

Metro: актер Харрисон Форд сдерживал слезы на вручении премии
Харрисон Форд
Харрисон ФордИсточник: Legion-Media.ru

Актер Харрисон Форд произнес эмоциональную речь на Премии Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает Metro.

Артист удостоился высшей награды премии «За жизненные достижения». Этот приз вручается представителям киноиндустрии, которые воплощают в себе «идеалы актерской профессии». Как отметило издание, во время своей речи Форд едва сдерживал слезы.

90-летний Форд пошутил, что получил премию за то, что «все еще жив».

«Иногда мы развлекаем, иногда создаем искусство, а иногда — и то, и другое. И если нам еще повезет, то мы заработаем денег с этого. Успех в этом бизнесе приносит определенную свободу, которая приходит вместе с ответственностью поддерживать друг друга, помогать другим, когда это возможно», — поделился артист.

Форд назвал себя счастливчиком. По словам актера, ему повезло встретить «своих» людей и находить проекты, бросающие ему вызов. Артист подчеркнул, что не добился успеха в одночасье. Около 15 лет он совмещал актерскую карьеру с работой плотника до тех пор, пока не получил роль в «Звездных войнах». Он поблагодарил своих коллег, жену и семью за поддержку.

Ранее Харрисона Форда засняли целующимся у трапа самолета.