83-летний Харрисон Форд растрогался на вручении премии

«Иногда мы развлекаем, иногда создаем искусство, а иногда — и то, и другое. И если нам еще повезет, то мы заработаем денег с этого. Успех в этом бизнесе приносит определенную свободу, которая приходит вместе с ответственностью поддерживать друг друга, помогать другим, когда это возможно», — поделился артист.