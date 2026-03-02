Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда номинированного на «Оскар» фильма вышла в свет в прозрачном наряде

Актриса Джесси Бакли в откровенном платье посетила премьеру фильма «Невеста!»

Ирландская актриса и певица Джесси Бакли, сыгравшая главную роль в номинированном на премию «Оскар» фильме «Хамнет», вышла в свет в откровенном наряде. Фото публикует Daily Mail.

Джесси Бакли
Джесси БаклиИсточник: Legion-Media.ru

36-летняя телезвезда посетила премьеру киноленты «Невеста!» Так, для мероприятия Бакли выбрала черное прозрачное платье макси, сквозь ткань которого просвечивали телесный бюстгальтер, утягивающий корсет и трусы с высокой посадкой. При этом ее эффектный образ был дополнен небольшими серьгами и выполненным в нюдовых тонах макияжем.

Отмечается, что премьеру посетили коллеги Бакли — испанская актриса Пенелопа Крус и британский актер Кристиан Бэйл.

Ранее Джесси Бакли получила премию BAFTA как лучшая актриса.