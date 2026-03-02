Ричмонд
Образ Киры Найтли на светском вечере вызвал споры в сети

Актриса посетила светский ужин в Лондоне

Британская актриса Кира Найтли посетила ужин бренда Erdem в Лондоне и вызвала споры в сети из-за своего образа. Фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Кира Найтли, фото: соцсети
Кира Найтли, фото: соцсети

40-летняя знаменитость выбрала для светского вечера бежевое платье, оформленное кружевным воротником и зелеными цветочными аппликациями. При этом она подобрала к нему золотистые балетки и небольшую сумку. Ее внешний вид завершили каре с боковым пробором и нюдовый макияж.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу выхода в свет актрисы и принялись обсуждать его в комментариях под материалом: «Разве она не выглядит нелепо?», «У меня нет ничего против Киры, но это платье ужасно. У нее красивая шея, а эти кружева визуально уродуют», «Платье очень странное», «Она выглядит значительно старше 40 лет», «Мне кажется, она выглядит очаровательно и скромно», «Великолепная», «Кира — одна из самых красивых женщин, но это платье ей совсем не идет».

Ранее Кира Найтли спровоцировала слухи о возможном разводе с мужем.