Сьюзен Сарандон пожаловалась на отмену в Голливуде из-за поддержки Палестины

Актриса заявила, что ее отменили в Голливуде из-за поддержки Палестины
Сьюзен Сарандон
Сьюзен СарандонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Легендарная американская актриса Сьюзен Сарандон заявила, что лишилась ролей в Голливуде из-за открытой поддержки Палестины. Об этом она сообщила журналистам перед церемонией вручения испанской кинопремии «Гойя», пишет Deadline.

По словам 79-летней артистки, в 2023 году агентство UTA разорвало с ней контракт из-за участия в протестах, резких высказываний в поддержку Палестины и призывов прекратить огонь на территории Газы. Сарандон была вынуждена найти новых агентов в Европе и сниматься в независимом кино. Она добавила, что даже работающие с ней режиссеры делали это вопреки рекомендациям отказаться от сотрудничества.

«Мне стало невозможно даже появляться на телевидении. Не знаю, изменилось ли что-нибудь в последнее время, но я не могла сниматься ни в одном крупном проекте, ни в чем, связанном с Голливудом», — призналась актриса.

Сьюзен Сарандон известна по ролям в таких фильмах, как «Мачеха», «Тельма и Луиза», «Ноэль», «Масло Лоренцо», «Маленькие женщины». В 1996 году она получила премию «Оскар» за главную роль в картине «Мертвец идет».