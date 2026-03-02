Сьюзен Сарандон пожаловалась на отмену в Голливуде из-за поддержки Палестины

По словам 79-летней артистки, в 2023 году агентство UTA разорвало с ней контракт из-за участия в протестах, резких высказываний в поддержку Палестины и призывов прекратить огонь на территории Газы. Сарандон была вынуждена найти новых агентов в Европе и сниматься в независимом кино. Она добавила, что даже работающие с ней режиссеры делали это вопреки рекомендациям отказаться от сотрудничества.