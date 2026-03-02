Ричмонд
Звезда «СашиТани» назвала самый странный подарок на 8 Марта

Актриса Рубцова рассказала о худшем и лучшем подарках на 8 Марта
Валентина Рубцова
Валентина РубцоваИсточник: кадр из сериала «СашаТаня»

Парфюмерия — это один из самых странных подарков на 8 Марта, заявила актриса, звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова. В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула, что не понимает мотивы мужчин, которые преподносят женщинам духи, так как слишком высока вероятность ошибиться с выбором аромата.

«Для начала нужно знать, какие предпочтения у того, кому вы выбираете этот самый подарок, — подчеркнула актриса. — Есть дамы, которые предпочитают более стойкие ароматы, другим нравятся сладкие. И выбирать аромат, не зная, что любит девушка, — это все равно что играть в русскую рулетку».

Говоря о себе, знаменитость заявила, что считает лучшим подарком поддержку со стороны своих близких, а семью — лучшим даром, о котором только можно мечтать.

Ранее Валентина Рубцова раскрыла опасность ИИ для кинематографа.