Кейт Хадсон вышла в свет в «голом» платье, украшенном цветами

Голливудская актриса Кейт Хадсон появилась на публике в «голом» платье. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Звезда показала фигуру в черно-бежевом платье-миди, которое было украшено аппликацией в виде цветов. Актриса добавила к наряду серьги и туфли на каблуках в тон. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными в пучок волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском для губ.
Ранее Кейт Хадсон вышла в свет в платье с глубоким декольте и разрезом.