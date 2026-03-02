Миа Гот в платье с глубоким декольте вышла в свет после развода с Шайа ЛаБафом

Накануне окружение Шайа ЛаБафа сообщило, что актер по-прежнему любит Мию Гот, несмотря на их расставание в прошлом году. Один из источников заявил, что артист не виноват в разрыве и хотел сохранить отношения. Инсайдер издания TMZ добавил, что Шайа Лабаф занимался воспитанием их дочери Изабель пока Мия Гот находилась на съемках.