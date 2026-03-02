Ричмонд
Миа Гот в платье с глубоким декольте вышла в свет после развода с Шайа ЛаБафом

Актриса Миа Гот в платье с глубоким декольте посетила премию после развода с ЛаБафом

Голливудская актриса Миа Гот в платье с глубоким декольте появилась на публике после развода с артистом Шайа ЛаБафом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Миа Гот
Миа ГотИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бордовое макси-платье, украшенное черным кружевом и пайетками. Актриса добавила к наряду кольцо и массивные серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и помадой.

Накануне окружение Шайа ЛаБафа сообщило, что актер по-прежнему любит Мию Гот, несмотря на их расставание в прошлом году. Один из источников заявил, что артист не виноват в разрыве и хотел сохранить отношения. Инсайдер издания TMZ добавил, что Шайа Лабаф занимался воспитанием их дочери Изабель пока Мия Гот находилась на съемках.

Ранее Шайа ЛаБафа засняли за поцелуем с новой девушкой после развода с Мией Гот.