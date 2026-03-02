От Пэлтроу и Мур до Колокольникова: как прошла премия Гильдии киноактеров

В Лос-Анджелесе состоялась 32-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров (Actor Awards 2026). Событие прошло в ночь на 2 марта и традиционно стало важным этапом на пути к «Оскару»-2026: главная кинопремия будет вручена уже 16 марта 2026 года. Кто же из актеров приблизился к золотой статуэтке, а кто запомнился своим появлением на красной дорожке?
Звезды на красной дорожке
63-летняя Деми Мур появилась на красной дорожке в обтягивающем платье с открытым верхом и пышным белым шлейфом с черными вкраплениями. Снявшаяся в амбициозной драме «Марти Великолепный» 53-летняя Гвинет Пэлтроу выбрала черный кружевной наряд с глубоким декольте.
Звезда «Уэнздей» Дженна Ортега предпочла платье в бельевом стиле. Джесси Бакли, удостоившаяся статуэтки за роль жены Шекспира в пронзительной драме «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета», появилась на публике в элегантном образе в стилистике «золотого Голливуда».
По красной дорожке кинопремии также прошлись Пол Мескал, Эмма Стоун, Клэр Дэйнс, Мишель Уильямс, Итан Хоук, Кэтрин Хан и другие знаменитости.
Главные актерские награды
Триумфатором вечера стал фильм Райана Куглера «Грешники». Вампирская музыкальная драма одержала победу в номинации «Лучший актерский ансамбль», а ее звезда Майкл Б. Джордан обошел Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и был признан лучшим актером.
Шон Пенн победил в категории «Лучший актер второго плана» за роль антагониста в «Битве за битвой», а Эми Мэдиган получила аналогичную награду за участие в хорроре «Орудия».
Юрий Колокольников, номинированный среди других актеров за роль в сериале «Белый лотос», награды не получил. Лучшим актерским ансамблем была признана команда медицинского сериала «Питт» с Ноа Уайли.
Лучшей актрисой комедийного сериала посмертно признали Кэтрин О’Хару («Киностудия»), которая ушла из жизни 30 января этого года. Статуэтку за мужскую роль в мини-сериале забрал 16-летний Оуэн Купер («Переходный возраст»), став самым юным победителем в истории кинопремии. Среди актрис в этой категории победила Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).
Actor Awards (ранее — SAG Awards) — американская кинопремия, которая присуждается лучшим актерам в фильмах и сериалах с 1995 года. Гильдией киноактеров США отмечаются не только индивидуальные исполнительские работы, но и актерские ансамбли.